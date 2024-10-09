Журналист Карпов: зарплата Гончаренко в "Пари НН" составит 3,5 млн рублей в месяц

Последние несколько дней в Нижнем Новгороде проходит согласование на должность нового главного тренера футбольной команды "Пари НН".
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