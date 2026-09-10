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Медицина 2.0

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Россиянам назвали способ избавиться от переедания перед сном

Россиянам назвали способ избавиться от переедания перед сном

Чтобы не переедать вечером, важно настроить свой режим питания так, чтобы не ложиться спать голодным, посоветовали в Центре компетенций по функциональному питанию Роскачества.

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