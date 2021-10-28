Кедми разрушил надежды Украины на самообеспечение газом коротким аргументом Анна СафоноваВоенно-политический эксперт Яков Кедми в беседе с Федеральным агентством новостей разрушил надежды Украины на самообеспечение газом коротким аргументом.
Кедми разрушил надежды Украины на самообеспечение газом коротким аргументом Анна СафоноваВоенно-политический эксперт Яков Кедми в беседе с Федеральным агентством новостей разрушил надежды Украины на самообеспечение газом коротким аргументом.
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