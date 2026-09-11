ЕС одобрил €6,1 млрд для Украины

ЕС одобрил выделение военной помощи для Украины в размере 6,1 млрд евро. Средства выделят в рамках двухлетнего кредита ЕС на €90 млрд, сообщил еврокомиссар Андрюс Кубилюс.
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