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Русская весна

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ЕС одобрил €6,1 млрд для Украины

ЕС одобрил €6,1 млрд для Украины

ЕС одобрил выделение военной помощи для Украины в размере 6,1 млрд евро. Средства выделят в рамках двухлетнего кредита ЕС на €90 млрд, сообщил еврокомиссар Андрюс Кубилюс.

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