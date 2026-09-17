Роботы NASA сами решают, что изучать: рой с ИИ прошёл крутые тесты и уже думает как учёный

Когда речь заходит о дальнем космосе, главная головная боль всегда одна — задержка сигнала. Пока команда на Земле получит данные и отправит ответ, может пройти несколько минут, а то и часов.
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