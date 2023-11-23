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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Культовая GTA: San Andreas появилась после совещания, которое до сих пор преследует...

Культовая GTA: San Andreas появилась после совещания, которое до сих пор преследует...

Культовая GTA: San Andreas появилась после совещания, которое до сих пор преследует разработчиков в страшных кошмарахБывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей (Obbe Vermeij) продолжает рассказывать о различных сложностях разработки игр серии Grand Theft Auto.

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