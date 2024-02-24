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TSMC открыла в Японии первое предприятие и пообещала построить второе Насыщен...

TSMC открыла в Японии первое предприятие и пообещала построить второе Насыщен...

TSMC открыла в Японии первое предприятие и пообещала построить второеНасыщенную событиями неделю завершила церемония открытия первого предприятия TSMC в Японии, которое уже построено и начнёт выдавать продукцию до конца этого года.

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