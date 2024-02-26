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Песков: прекращение Данией расследования по «Северным потокам» изумляет

Песков: прекращение Данией расследования по «Северным потокам» изумляет

Прекращение Копенгагеном расследования по газопроводам «Северный поток» изумляет. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, в ходе сегодняшнего разговора с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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