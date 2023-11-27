На днях Президент подписал указ, согласно которому 2024 год объявляется Годом семьи. Это было сделано в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.
80% процентов в высшем образовании не нуждаются
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Не на что менять. Это конец.🤣
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3 час.
Ирина52
Она и сейчас ТАКАЯ из тех, кто против СВО... Разве не так?
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1 час.
Boris Borisov
Нет никакого ВЫСШЕГО образования. Всё что выше образованности называется ремеслом. Ремесло , умение ДОЛЖНО цениться выше всего , профессия. Например , я не буду со своим урологом обсуждать Монтеня или Ницше и не потребую от него глубоких знаний астрономии .Лучше знать один предмет со ста сторон , чем сто предметов с одной стороны.
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12 мин.
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