80% процентов в высшем образовании не нуждаются

Она и сейчас ТАКАЯ из тех, кто против СВО... Разве не так?

Boris Borisov

Нет никакого ВЫСШЕГО образования. Всё что выше образованности называется ремеслом. Ремесло , умение ДОЛЖНО цениться выше всего , профессия. Например , я не буду со своим урологом обсуждать Монтеня или Ницше и не потребую от него глубоких знаний астрономии .Лучше знать один предмет со ста сторон , чем сто предметов с одной стороны.