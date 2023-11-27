Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Boris Borisov
    Нет никакого ВЫСШЕГО образования. Всё что выше образованности называется ремеслом. Ремесло , умение ДОЛЖНО цениться ...80% процентов в в...
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80% процентов в высшем образовании не нуждаются

80% процентов в высшем образовании не нуждаются

На   днях    Президент   подписал  указ,  согласно  которому  2024 год объявляется Годом семьи.  Это  было  сделано  в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи    и  сохранения традиционных семейных ценностей.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Не на что менять. Это конец.🤣
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3 час.
Ирина52
Она и сейчас ТАКАЯ из тех, кто против СВО... Разве не так?
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1 час.
Boris Borisov
Нет никакого ВЫСШЕГО образования. Всё что выше образованности называется ремеслом. Ремесло , умение ДОЛЖНО цениться выше всего , профессия.  Например , я не буду со своим  урологом обсуждать Монтеня или Ницше  и не потребую от него глубоких знаний астрономии .Лучше знать один предмет со ста сторон , чем сто предметов с одной стороны.
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12 мин.

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