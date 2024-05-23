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Россия не будет восстанавливать отношения с Японией

Россия не будет восстанавливать отношения с Японией

В МИД исключили восстановление контактов с Японией в текущих условиях Москва не намерена инициировать восстановление политических контактов с Токио в текущей ситуации, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

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