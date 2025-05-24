Исторический детектив: как разгадали загадку древних мечей

РЕН ТВ "Самый древний меч в мире нашли в Египте"; "Нет, древнейший меч в мире хранится в музее Венеции"; "Самый первый клинок в истории человечества давно экспонируется в России" – все это утверждают археологи из разных стран.
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