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Исторический детектив: как разгадали загадку древних мечей

Исторический детектив: как разгадали загадку древних мечей

РЕН ТВ "Самый древний меч в мире нашли в Египте"; "Нет, древнейший меч в мире хранится в музее Венеции"; "Самый первый клинок в истории человечества давно экспонируется в России" – все это утверждают археологи из разных стран.

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