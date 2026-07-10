Журавлев показал членов партии «Родина», которые сражаются на передовой в зоне СВО

Лидер политического объединения назвал своих однопартийцев пехотойПредседатель партии «Родина» и депутат Госдумы Алексей Журавлев сообщил, что его коллеги по партии принимают непосредственное участие в специальной военной операции.
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