В Петербурге завершили важный этап строительства Большого Смоленского моста

В Петербурге был завершен значительный этап работ по строительству Большого Смоленского моста: бетонирование ростверка пятой опоры, что является ключевым моментом для дальнейшего монтажа разводного пролета моста.
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