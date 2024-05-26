Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сможет ли российская «Сфера» заменить ВС РФ американский Starlink

Сможет ли российская «Сфера» заменить ВС РФ американский Starlink

Серия арестов российских генералов в высшем руководстве Минобороны РФ после ухода на другую высокопоставленную должность в Совбезе РФ Сергея Шойгу наглядно свидетельствует о том, что не все ладно было в нашем военном ведомстве к моменту начала СВО на Украине и после.

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