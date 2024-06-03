Exeed TXL: стал ли кроссовер лучше после обновления?

Можно долго щуриться и вглядываться: рестайлинга Exeed TXL не видно, но он есть. Как это часто бывает, в ходе обновлений производитель обычно меняет лишь пару мелочей, вроде строчки на сиденьях, рисунка колёсных дисков или парочки молдингов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии