Exeed TXL: стал ли кроссовер лучше после обновления?

Можно долго щуриться и вглядываться: рестайлинга Exeed TXL не видно, но он есть. Как это часто бывает, в ходе обновлений производитель обычно меняет лишь пару мелочей, вроде строчки на сиденьях, рисунка колёсных дисков или парочки молдингов.