Акции Ford и GM упали после решения Трампа о введении пошлин

Акции General Motors, Ford и других автопроизводителей упали на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на ввоз автомобилей, произведенных за пределами страны, сообщает агентство Reuters 27 марта.
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