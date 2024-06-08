Автор: Николай Кирюшов Немного чеснока не бывает. (А. Байер, немецкий химик-органик (1835-1917), лауреат Нобелевской премии по химии 1905 г.
Чеснок.
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Автор: Николай Кирюшов Немного чеснока не бывает. (А. Байер, немецкий химик-органик (1835-1917), лауреат Нобелевской премии по химии 1905 г.
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