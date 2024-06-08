Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Заплачут и завоют пиндосыЙеменцы лупанули ...
  • Ильдус Мамлеев
    Ни чего скоро у них ракеты полетят на все 500 км. Что тогда США "за поют" посмотрим.Йеменцы лупанули ...
  • Михаил Пантюхин
    Станислав, а скажите пожалуйста,  они сюда въехали законно? Привезли сюда своих детёнышей, которые уже сейчас сбивают...Россия начала лиш...

Чеснок.

Чеснок.

Автор: Николай Кирюшов Немного чеснока не бывает.                (А. Байер, немецкий химик-органик (1835-1917),                лауреат Нобелевской премии по химии 1905 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх