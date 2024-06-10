"Зловещий сигнал": Франция возглавила европейский крен вправо

Центр политического тяготения в Европе смещается вправо. Правоцентристские и крайние правые партии уверенно набирают наибольшее количество голосов на состоявшихся в воскресенье в самых крупных странах Евросоюза выборах: в Германии, Франции, Италии, Испании и Польше.