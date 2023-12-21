«Ъ»: Страны ЕАЭС и Иран готовятся подписать соглашение о беспошлинной торговле

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев поделился информацией о том, что договор о свободной торговле между государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном могут подписать во время встречи лидеров стран объединения 25 декабря.
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