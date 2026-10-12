Новосибирец осужден за аферу на 6 млн рублей с "помощью" силовиков

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор Андрею Дарвину, который получил два года колонии общего режима и штраф 700 тысяч рублей за обещание за 6 млн рублей прекратить уголовное дело против знакомого.
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