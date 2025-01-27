Чешский мирный атом под угрозой нападения

Политический кризис в Республике Корея создает риски для проекта по строительству двух энергоблоков АЭС «Дукованы» в ЧехииEPA/LUKAS KABON В 2022 году на территории АЭС «Дукованы» прошли военные учениячитайте на monocle.
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