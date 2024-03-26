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Уничтожен мост Фрэнсиса Скотта Ки

Уничтожен мост Фрэнсиса Скотта Ки

Уничтожен мост Фрэнсиса Скотта Ки.В Балтиморе контейнеровоз протаранил мост Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего арочная конструкция полностью обрушилась вместе с пролетами.

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