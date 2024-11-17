Политика как он...
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Политика как она есть

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Военкоры раскрыли отношение сотрудников ТЦК к мобилизованным украинцам

Военкоры раскрыли отношение сотрудников ТЦК к мобилизованным украинцам

Сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) безразлично, окажутся ли мобилизованные украинцы на фронт, их беспокоят лишь деньги, положенные за привлечение новобранца.

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