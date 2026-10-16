Елизавета Андреева 16 октября 2026 г., 14:06 Армия России может полностью уничтожить инфраструктуру на Украине, обеспечивающую связь в ВСУ.
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