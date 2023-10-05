Специалист в сфере политологической науки Роберт Келли указал на тот факт, что лидер Российской Федерации Владимир Путин соответствует ценностным взглядам тех граждан, которые поддерживают экс-главу государства Дональда Трампа, и заставляет восхищаться представляющих Республиканскую партию конгрессменов.
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