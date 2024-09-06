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Минтранс допустил более раннее финансирование строительства моста через Лену

Минтранс допустил более раннее финансирование строительства моста через Лену

Минтранс России по просьбе Якутии рассмотрит возможность сдвига на более ранний срок финансирования из государственного бюджета строительства моста через Лену, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

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