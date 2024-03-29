В США обвинили администрацию Байдена в злоупотреблении властью

Спикер Палаты представителей Конгресса и республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон по итогам встречи с губернатором Техаса Грегом Эбботтом обвинил администрацию президента США Джо Байдена в злоупотреблении полномочиями и в том, что она подвергает американцев опасности.