В США обвинили администрацию Байдена в злоупотреблении властью

Спикер Палаты представителей Конгресса и республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон по итогам встречи с губернатором Техаса Грегом Эбботтом обвинил администрацию президента США Джо Байдена в злоупотреблении полномочиями и в том, что она подвергает американцев опасности.
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