Мнение: «Терроризм – это тактика проигрывающей стороны, которой является Украина», – Георгий Медведев

В программе «Мнение» военный корреспондент News Front Георгий Медведев заявил, что 40-дневная операция Владимира Зеленского по выводу России из конфликта направлена не на военные успехи, а на деморализацию и террор российских граждан.
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