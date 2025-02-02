📹🏮Расчёты ПТРК "Фагот" и "Метис-М1" 40-й отдельной бригады МП ТОФ работают по фортификации и технике ВСУ на Новокомарском операционном направлении.
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📹🏮Расчёты ПТРК "Фагот" и "Метис-М1" 40-й отдельной бригады МП ТОФ работают по фортификации и технике ВСУ на Новокомарском операционном направлении.