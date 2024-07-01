Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Думская "крыша" для мигрантов. За что депутаты ополчились на генерала?

Думская "крыша" для мигрантов. За что депутаты ополчились на генерала?

Фото: коллаж Царьграда. Председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации Александр Бастрыкин спросил с депутата за мигрантов словами читателей Царьграда.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Парни наши дерутся на ЛБС насмерть, а по эту сторону так же идёт борьба: одни воруют, другие взятки берут. третьи мигрантов крышуют - идёт война и где Законы военного времени, Путин?
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15 час.
lady lyudmila
После всех этих статей , мне всегда хочется пойти на почту и дать телеграмму Путину ! Что происходит ? Он же имеет право ,заставить Думу принять законы ? !
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12 час.

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