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Театр абсурда

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Батька-Миротворец и новые разговоры о переговорах

Батька-Миротворец и новые разговоры о переговорах

Уверен, сегодня будет много пыли, пара, тошнотных миазмов и небесного эфира в качестве комментариев короткого диалога нашего Государя с Алэксандром Грыгорыевичем по ситуации вокруг известной территории у границ Союзного Государства.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Всех нациков и их приспешников стереть с лица до единого!!! Веры им нет. Это спрут- оттяпали один щупалец, выросло 100. Какие мирные переговоры?! С кем?! С неонацистами-кокаинистами, которые не помнят, что говорили 10 минут назад?! А потом что с ними делать? Лечить, перевоспитывать? Так у нас уже на шее несколького миллионов мигрантов со всеми диаспорами, аулами и кишлаками прочно сидит, сбросить не можем. Где те добрые люди, что завезли нам эту мразь в таком количестве?! Вы еще и это отребье на нас повесить хотите?! Они хотели в Европу- пусть все туда катятся!!!!
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11 час.
Слава Денисов
Батька стратег еще тот. Я понимаю его теперешнее положение, автор правильно описал. Но он слишком доверительно относится к переговорам. Подписание любого перемирия, типа Стамбульского, будет началом конца как России, так и Беларуси. Уже на второй день Украина будет принята в НАТО, а на 3 день весь контингент НАТО, который сейчас в Польше, будет на линии столкновения. И это не сказка. Война, любая, это обман, это хитрость... А буквально через месяц будет решаться вопрос существования России, про Беларусь не говорю. Батька об этом думал?
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10 час.
Валентина Л
Лукашенко пусть договаривается  о перемирии-мире с  Тихановской.
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9 час.

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