Батька-Миротворец и новые разговоры о переговорах

ninikooo Митусова

Всех нациков и их приспешников стереть с лица до единого!!! Веры им нет. Это спрут- оттяпали один щупалец, выросло 100. Какие мирные переговоры?! С кем?! С неонацистами-кокаинистами, которые не помнят, что говорили 10 минут назад?! А потом что с ними делать? Лечить, перевоспитывать? Так у нас уже на шее несколького миллионов мигрантов со всеми диаспорами, аулами и кишлаками прочно сидит, сбросить не можем. Где те добрые люди, что завезли нам эту мразь в таком количестве?! Вы еще и это отребье на нас повесить хотите?! Они хотели в Европу- пусть все туда катятся!!!!