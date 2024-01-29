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Закон и Порядок

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Мы обращаемся к органам правопорядка немедленно обратить внимание на эту проблему. Сотни жителей славного Города-Героя находятся в опасности

Мы обращаемся к органам правопорядка немедленно обратить внимание на эту проблему. Сотни жителей славного Города-Героя находятся в опасности

В Санкт-Петербурге появилась очередная этническая группировку, действующая по заветам банды Турала Мамедова.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
&quot;Наша&quot; власть и ослепла и оглохла . Сколько можно кричать - уберите из России этих ........, уберите навсегда. Уберите всех вместе с их так называемыми &quot;детьми&quot;  и с гражданством и без него. Создалось впечатление, что &quot;наша&quot; власть приготовила переворот и свержение Путина - ждут сигнала начать резню. Насоздавали диаспор (ОПГ), узаконили их и сидят на низком старте готовые к финальному прыжку.
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22 час.
as
alla sergeyeva
Рыба гниет с головы. Давно понятно,что предатели находятся в структурах власти и на всех уровнях.
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22 час.
Наталья Волкова
Власть может и чухнется , когда кого нибудь из высоких чинов грохнут по ошибке ценные специалисты
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2 час.

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