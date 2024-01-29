Мы обращаемся к органам правопорядка немедленно обратить внимание на эту проблему. Сотни жителей славного Города-Героя находятся в опасности
В Санкт-Петербурге появилась очередная этническая группировку, действующая по заветам банды Турала Мамедова.
Комментарии
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"Наша" власть и ослепла и оглохла . Сколько можно кричать - уберите из России этих ........, уберите навсегда. Уберите всех вместе с их так называемыми "детьми" и с гражданством и без него. Создалось впечатление, что "наша" власть приготовила переворот и свержение Путина - ждут сигнала начать резню. Насоздавали диаспор (ОПГ), узаконили их и сидят на низком старте готовые к финальному прыжку.
Рыба гниет с головы. Давно понятно,что предатели находятся в структурах власти и на всех уровнях.
Власть может и чухнется , когда кого нибудь из высоких чинов грохнут по ошибке ценные специалисты
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