На пульсе времени

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Руки развязаны: Запад уже подготовил план "Б" на случай краха Украины

Руки развязаны: Запад уже подготовил план "Б" на случай краха Украины

На случай неизбежного провала Украины уже есть план "Б", и Польша в нём задействована напрямую. Об этом пишет Царьград.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Когда Жириновский высказался что России придется бомбить Польшу и Литву я удивилась. А сейчас это похоже просто дело времени.
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19 час.
Аршак Меликджанян
вообще хохлы, не украинцы а именно хохлы - дебилы, получили в 91 страну,  без долгов, с развитой промышленностью образованным 50 милл. населением и всё это просрать??????? это просто феноменально.....................
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14 час.

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