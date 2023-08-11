Руки развязаны: Запад уже подготовил план "Б" на случай краха Украины

Когда Жириновский высказался что России придется бомбить Польшу и Литву я удивилась. А сейчас это похоже просто дело времени.

Аршак Меликджанян

вообще хохлы, не украинцы а именно хохлы - дебилы, получили в 91 страну, без долгов, с развитой промышленностью образованным 50 милл. населением и всё это просрать??????? это просто феноменально.....................