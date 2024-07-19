В Твери пропала женщина с рыжими волосами

В Твери ищут 40-летнюю Светлану Михальчук. С 14 июля текущего года её местонахождение неизвестно. Как сообщают волонтёры «Совы» в соцсетях, у пропавшей рост 165 см, среднее телосложение, рыжие волосы и зеленые глаза.
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