В Твери пропала женщина с рыжими волосами

В Твери ищут 40-летнюю Светлану Михальчук. С 14 июля текущего года её местонахождение неизвестно. Как сообщают волонтёры «Совы» в соцсетях, у пропавшей рост 165 см, среднее телосложение, рыжие волосы и зеленые глаза.