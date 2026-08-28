В Киеве решили, что только убежденные нацисты смогут противостоять Армии России, наступающей на Донбасском фронте, где по контролем ВСУ осталась последняя Краматорско-Славянская агломерация.
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