На пульсе времени

2 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Изящно! Шпионов из США-НАТО можем нагрести и арестовать даже не каких-то 250, а все 4500! И по дешёвке их предложить ...Иранцы нашли, как...
  • МИХАИЛ КОКИН
    Какая ,блин, комиссия? Россию уже вообще ни во что не ставят!!Позор руководителям Страны!"Мы к вам с прове...
  • Сергей
    👍😜Иранцы нашли, как...

Яков Кедми: Нужно ли закрывать скандальный «Ельцин-центр»

Яков Кедми: Нужно ли закрывать скандальный «Ельцин-центр»

Нужно ли закрывать скандальный «Ельцин-центр»? В российском обществе возникла горячая дискуссия на этот счёт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Нам постоянно морочат голову вопросами «кто мы?» и «откуда мы?». А мы - граждане России, величайшей страны планеты, создавшей фундаментальную культуру для всего мира. Вся эта мельтешня нужна присосавшимся к власти нуворишам, припрятавшим, - как любые воры, - за границей награбленное и стращающих «отсталых и некультурных» россиян не соваться в их благородные кубышки. Для этого откармливают стаи прихлебателей, якобы, экспертов. Создают гадюшники типа ЕЦ. А всего-то надо дать под зад этой шайке прохвостов и заняться привычным делом развития и укрепления безопасности страны от посягательств алчных и ненасытных племен соседей.
Ответить
8 час.
Андрей Валерьевич
Закрыть  и не думать !!! Уроды которые открыли  ,,,этот гадюшник,,, знали ,что делают  это просто изменики Родины  ,по ним ,,,, плачет уголовной кодекс,,,  !!!!
Ответить
7 час.
Andrew Kleymenov
Не, не плачет. Потому что написан УК ими самими в 90-е годы. Они и &quot;вышку&quot; отменили. Как же можно самих себя...
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх