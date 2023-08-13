Нужно ли закрывать скандальный «Ельцин-центр»? В российском обществе возникла горячая дискуссия на этот счёт.
Яков Кедми: Нужно ли закрывать скандальный «Ельцин-центр»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Нам постоянно морочат голову вопросами «кто мы?» и «откуда мы?». А мы - граждане России, величайшей страны планеты, создавшей фундаментальную культуру для всего мира. Вся эта мельтешня нужна присосавшимся к власти нуворишам, припрятавшим, - как любые воры, - за границей награбленное и стращающих «отсталых и некультурных» россиян не соваться в их благородные кубышки. Для этого откармливают стаи прихлебателей, якобы, экспертов. Создают гадюшники типа ЕЦ. А всего-то надо дать под зад этой шайке прохвостов и заняться привычным делом развития и укрепления безопасности страны от посягательств алчных и ненасытных племен соседей.
Ответить
8 час.
Андрей Валерьевич
Закрыть и не думать !!! Уроды которые открыли ,,,этот гадюшник,,, знали ,что делают это просто изменики Родины ,по ним ,,,, плачет уголовной кодекс,,, !!!!
Ответить
7 час.
Andrew Kleymenov
Не, не плачет. Потому что написан УК ими самими в 90-е годы. Они и "вышку" отменили. Как же можно самих себя...
Ответить
26 мин.
Свежие комментарии