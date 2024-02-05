Сенат США включил в законопроект о допфинансировании наращивание сил в Азии

Сенат США внес законопроект о дополнительном финансировании на 118,28 миллиарда долларов. Кроме помощи Украине и Израилю политики предложили выделить деньги на укрепление американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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