В Архангельске 5 сентября бензин будет доступен на семи АЗС

На двух заправках топливо уже есть, ещё на пяти его поступление ожидают в течение дня.На двух заправках топливо уже есть, ещё на пяти его поступление ожидают в течение дня.
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