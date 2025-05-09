Депутат Романов: День Победы занимает особое место в истории России

День Победы в Великой Отечественной войне занимает особое место в истории России и судьбе народа, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии