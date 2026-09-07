Огурцы по-фински на зиму: простой рецепт хрустящих огурцов кусочками

Этот способ особенно удобен для крупных огурцов, которые не помещаются в банку целиком. Их сразу нарезают кусочками, ненадолго проваривают в маринаде и раскладывают по банкам.
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