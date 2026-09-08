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Царьград

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Фролов объявил режим ЧС в Иркутском округе из-за дерматита скота

Фролов объявил режим ЧС в Иркутском округе из-за дерматита скота

В Иркутском муниципальном округе объявлен режим ЧС из-за узелкового дерматита у скота. Глава округа Фролов и губернатор области Кобзев обсудили с жителями компенсации.

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