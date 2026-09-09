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Мировое обозрение

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«Я бы посоветовал всем запомнить эти слова». Лавров предупредил Европу, что война с ней у РФ будет короткой

«Я бы посоветовал всем запомнить эти слова». Лавров предупредил Европу, что война с ней у РФ будет короткой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз развенчал миф о подготовке Москвы к нападению на Европу, но при этом четко обозначил условия, при которых гипотетический конфликт с Западом примет совершенно иной, скоротечный характер.

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