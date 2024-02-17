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Разыскиваемого юношу-рецидивиста задержали в Первомайском после застолья с другом

В свои 19 лет молодой человек стал настоящим «криминальным авторитетом». Объявленного в розыск 19-летнего рецидивиста задержали после застолья с другом в посёлке Первомайское Выборгского района Ленобласти.

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