Звездный прогноз на август: узнайте, какие знаки зодиака ожидает карьерный взлет и денежный дождь Татьяна СергееваАвгуст — это время, когда лето подходит к своему апогею, а на звездном небе образуются красочные узоры, обещающие множество позитивных перемен.
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