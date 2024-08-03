Звездный прогноз на август: узнайте, какие знаки зодиака ожидает карьерный взлет и денежный дождь Татьяна СергееваАвгуст — это время, когда лето подходит к своему апогею, а на звездном небе образуются красочные узоры, обещающие множество позитивных перемен.