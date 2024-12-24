У Geekom есть мини-ПК Snapdragon, Strix Point и Arrow Lake стоимостью менее 500 долларов

Компания Geekom заявляет, что в Лас-Вегасе она представит Geekom QS1, Geekom A9 Max и Geekom IT15 на базе новейших чипов, а также продемонстрирует недавно выпущенный Geekom A6, претендующий на рынок до 500 долларов.
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