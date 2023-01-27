Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о разработке новых российских дронов для применения в рамках СВО

Боевые действия на Украине показали высокую эффективность применения различных беспилотников, начиная от разведывательных и заканчивая ударными, войска нуждаются в большом количестве дронов.
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