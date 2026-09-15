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Орешкин: Россия снизила зависимость от западных финансовых систем до 15% в международных расчетах

В 2025 году доля доллара и евро в международных расчетах России с партнерами снизилась до 15%, что свидетельствует о значительном изменении валютной структуры внешней торговли страны.

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