AI Data Centers Are Driving Southeast Asia's LNG Demand Through the Roof

The artificial intelligence boom is sending Southeast Asia’s natural gas demand projections through the roof – but prolonged price hikes triggered by the war in Iran could turn the region toward renewable energies instead.
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