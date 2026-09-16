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AI Data Centers Are Driving Southeast Asia's LNG Demand Through the Roof

The artificial intelligence boom is sending Southeast Asia’s natural gas demand projections through the roof – but prolonged price hikes triggered by the war in Iran could turn the region toward renewable energies instead.

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