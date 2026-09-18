«Зияющая пропасть»: в Лондоне объяснили разницу между словами Зеленского и реальностью

Американцам, следящим за российско-украинским конфликтом, последние месяцы должны казаться очень странными.
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Одни мелкобриты науськивают чубатых на русских, а другие "разоблачают"!..)😏