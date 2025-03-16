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Царьград

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"Нужно подготовиться к атаке России": В ФРГ заявили о перевооружении на 800 млрд евро

"Нужно подготовиться к атаке России": В ФРГ заявили о перевооружении на 800 млрд евро

Европейские политики признали, что их планы по перевооружению своих армий направлены против Москвы.Глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер побеседовал с РИА Новости, где рассказал о том, что продвигаемая сейчас в ЕС политика на перевооружение направлена исключительно против России.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Очевидно,45-ый не пошел впрок......
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19 час.
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