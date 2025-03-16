Европейские политики признали, что их планы по перевооружению своих армий направлены против Москвы.Глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер побеседовал с РИА Новости, где рассказал о том, что продвигаемая сейчас в ЕС политика на перевооружение направлена исключительно против России.